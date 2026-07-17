Модель Екатерина Лукьянова потеряла ребенка от Иракли

Модель Екатерина Лукьянова, которая объявила о своей беременности от певца Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава), потеряла ребенка. Причиной случившегося медики назвали внематочную беременность, сообщил Super.ru .

Несколько дней назад Лукьянова пришла на плановое ультразвуковое исследование вместе с отцом ребенка.

«Во время обследования беременность обнаружена не была, были выявлены изменения в области шейки матки. Появилось подозрение на внематочную беременность», — рассказали знакомые модели.

Накануне она вновь связалась с врачом из-за сильных болей. Специалист рекомендовал срочно обратиться в больницу, однако Лукьянова приехала туда только ночью. Медики подтвердили первоначальные подозрения.

Девушка осталась под наблюдением врачей. На опубликованных фото заметили Иракли, который приехал в больницу, чтобы поддержать бывшую возлюбленную.

Ранее он отказался продолжать отношения с моделью и вернулся к бывшей жене после 12 лет разлуки.