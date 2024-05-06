«Зарабатываю ноль». Блогер Лерчек пожаловалась на выплату долга в 23 млн рублей | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 17:14 «Зарабатываю ноль». Блогер Лерчек пожаловалась на выплату долга в 23 млн рублей Блогер Лерчек в слезах заявила о выплате ФНС нового долга в 23 млн рублей РИА «Новости»

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Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), рыдая, рассказала о том, как выплачивает ФНС новый долг в 23 миллиона рублей. Она выложила ролик об этом в своих социальных сетях.

«Новые деньги уходят на погашение старых задолженностей, которые еще поступают. И потом от этих новых денег еще сверху налог. И ощущение, что я вообще зарабатываю ноль. Хотя работаю очень много. Каждый день», — пожаловалась Чекалина.

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Она опубликовала скриншот, на котором видно, что ей удалось погасить задолженность.

Новые долги у блогерши нашли несколько дней назад. Супруги Чекалины не сразу узнали о них. Налоговая пригрозила им блокировкой счетов и запретом на выезд за рубеж.

Доходы Лерчек ушли в минус на 176 миллионов рублей. За год выручка от косметики Letique приблизилась к нулю. При этом в 2022 году продажи принесли блогеру 2,6 миллиарда рублей.