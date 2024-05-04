ФНС нашла новые миллионные долги у Лерчик | 360°

Знаменитости 04 мая 2024, 16:07 ФНС нашла новые миллионные долги у Лерчик Shot: у блогера Лерчек выявили еще 20 миллионов долгов перед ФНС РИА «Новости»

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Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчик, вновь оказалась в долгах перед налоговой службой России. На этот раз она не оплатила около 20 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, представители ФНС направили Лерчик письмо с предупреждением о возможной блокировке ее счета и запретом на выезд за рубеж.

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Однако, как уточнили журналисты, Чекалина уже находится на отдыхе с семьей, включая супруга, в Дубае. Бракоразводный процесс Чекалиных пока на паузе, так как блогерам дали время на примирение — до 11 июня.

Адвокат Чекалиных пояснил Shot, что о новом долге они еще не знают. ФНС до сих пор проверяет семью, и, вероятно, выявила неоплаченные суммы. В итоге размер долга составил 19,9 миллиона рублей.

Валерия Чекалина также столкнулась с проблемами в своем бизнесе. Доходы блогера ушли в минус на 176 миллионов рублей.