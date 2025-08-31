Запретный жест. Как Елизавета II нарушила правила на похоронах принцессы Дианы

В день похорон матери принцев Гарри и Уильяма, принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе, королева Елизавета II склонила голову над ее телом. Тем самым она нарушила главный запрет, сообщила в беседе с Daily Mail эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Днем 6 сентября 1997 года траурное шествие стартовало из Кенсингтонского дворца. Во время похоронной процессии королева склонила голову и почтила память принцессы, когда ее гроб проезжал мимо Букингемского дворца.

«Для монарха, известного тем, что его язык тела никогда не меняется, это уже было неожиданностью. Но то, что она сделала, шокировало всех присутствующих еще больше», — отметила эксперт.

Джеймс объяснила, что данный жест Елизаветы II был мощным по двум ключевым причинам. Во-первых, это связано с протоколом и ее статусом. От монарха не ждали, что он будет склонять голову перед кем-либо. По его словам, тем самым королева выразила уважение и чувство равного статуса.

«Как будто она наконец осознала, что однажды Диана должна была стать королевой и что ее сын станет королем», — добавила она.

Ранее принц Уильям проигнорировал призывы младшего брата Гарри провести совместную панихиду к тридцатилетию гибели их матери. В последний раз родственники встречались в 2021 году.