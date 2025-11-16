Замолчал русский голос Голливуда. Раскрыта причина смерти 27-летнего актера Петра Вечеркова

Умер Петр Вечерков, один из самых узнаваемых молодых голосов российского дубляжа. Артисту было всего 27 лет, информацию о его смерти разместило профильное сообщество в соцсети «ВКонтакте» .

В коротком сообщении говорится, что подробностей о гибели актера почти нет. Известно, что в последние месяцы Вечерков тяжело болел.

Мама артиста Елена в беседе с прессой информацию подтвердила. Она рассказала, что ее сын «долго болел». Его организм не выдержал воспаление, Вечеркову делали операцию.

Петр Вечерков попал в студии дубляжа еще ребенком и быстро стал голосом популярных фильмов. Именно он озвучивал вспыльчивого Галли в «Бегущем в лабиринте», задорного Бена в «Наследниках», Гейба из «Держись, Чарли», Еноха из «Дома странных детей мисс Перегрин», а также героев «Живой стали» и «Каратэ-пацана».

Кроме того, Вечеркова интересовала и актерская карьера. Он работал в театре, постоянно записывался на студиях и занимался музыкой.

