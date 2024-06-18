Замок Пугачевой превратят в тюрьму для иноагентов

Барецкий построит в замке Пугачевой тюрьму для иноагентов вместе с моргом

Строители завезли решетки и мониторы в замок певицы Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь в Подмосковье. Об этом рассказал порталу «Страсти» шоумен Стас Барецкий.

По словам Барецкого, он хотел бы «перепрофилировать» замок Пугачевой. Шоумен рассматривал массу идей: от морга до тюрьмы.

«В замке Пугачевой мы сделаем морг, как изначально планировали, и тюрьму для иноагентов. Сейчас завезли туда решетки и мониторы для камер» — сказал он.

Барецкий планирует крутить в тюрьме круглосуточно телеканал журналиста Владимира Соловьева. Как отметил шоумен, это станет своеобразным «средством перевоспитания».

Ранее общественники обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой изъять особняк певицы Софии Ротару и проверить ее деятельность на предмет поддержки ВСУ.

*внесен Минюстом в список иноагентов.