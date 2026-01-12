Долиной определили срок добровольного выезда из проданной квартиры

Певица Лариса Долина должна освободить проданную предпринимательнице Полине Лурье квартиру в ближайшие пять дней. Такой срок предусмотрен для добровольного исполнения производства Федеральной службой судебных приставов, заявила в комментарии «Известиям» представляющая интересы владельца недвижимости адвокат Светлана Свириденко.

Она подчеркнула, что в понедельник, 12 января, подала заявление в ФССП о начале производства по выселению артистки из занимаемой квартиры. На добровольное исполнение у Долиной есть пять дней.

Адвокат артистки Мария Пухова в комментарии 360.ru заявила, что кватира готова к передаче новой владелице еще с 5 января. Но представляющая интересы Лурье защитница отказалась принимать жилплощадь и ключи.

«Пристав об этом уведомлен», — добавила Пухова.

Свириденко ответила, что на подписание акта о передаче квартиры в собственность Лурье вместе с ключами у представителя Долиной нет полномочий. Сделать это может только сама артистка.