Заманили в ловушку? За что россияне потребовали наказать Лолиту, Собчак и Гузееву

В Генеральную прокуратуру России поступило обращение с требованием провести проверку в отношении Ксении Собчак, Ларисы Гузеевой и Лолиты Милявской из-за их связей с обвиняемым в обмане бизнесменом. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Александр Зорин, представляющий интересы пострадавших.

Юрист пояснил, что речь идет о рекламе деятельности блогера и предпринимателя Сергея Домогацкого, известного по проекту «Фахверк Домогацкого». Российские знаменитости, по словам правозащитника, этого человека представляли в своих социальных сетях как близкого друга.

Таким образом, как считает юрист, звезды продвигали проект бизнесмена. Тот собрал с россиян миллионы рублей на виллы на Бали, но в итоге строить ничего не стал.

Эту деятельность предприниматель поставил на поток. Люди приходили к нему в том числе и после того, как видели знакомое имя в соцсетях знаменитостей.

Теперь же пострадавшие требуют надзорное ведомство проверить, не платил ли предприниматель звездам за продвижение своего сомнительного бизнеса.

Об афере с виллами на Бали адвокат Зорин рассказывал 360.ru в июне 2025 года. Уже тогда некоторые пострадавшие говорили, что заинтересовались рискованной покупкой из-за рекламы Ларисы Гузеевой.