«Закрутились». Вокалист из «Иванушек» раскрыл правду о романе с Жанной Фриске

Вокалист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев вспомнил о своем романе с певицей Жанной Фриске. Он назвал причины расставания со звездой в документальном фильме МУЗ-ТВ .

По словам певца, у них с Фриске действительно были отношения, но построить семью не получилось.

«Закрутились гастроли, съемки. Поэтому двум артистам очень сложно вдвоем существовать в одном пространстве», — объяснил Андреев.

Он уточнил, что в шоу-бизнесе есть пары, которые держатся вместе долгие годы. К сожалению, у него с Фриске так не получилось, добавил Андреев.

Жанне Фриске могло бы исполниться 50 лет 8 июля. Певица умерла 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. Ей было 40 лет.

Стилист Влад Лисовец поделился архивным видеороликом с Фриске в ее день рождения. Он опубликовал запись 1997 года с презентации группы «Блестящие».