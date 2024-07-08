«Привет на небеса». Лисовец показал архивные кадры с Фриске в ее день рождения

Лисовец опубликовал архивные кадры 1997 года с певицей Фриске в ее день рождения

Стилист Влад Лисовец поделился архивным видеороликом с Жанной Фриске в ее день рождения. Он опубликовал кадры с певицей в своем Telegram-канале .

«Передаю тебе привет на небеса. Поздравляю тебя с ДР и всегда улыбаюсь, когда вспоминаю тебя и твою милую, красивую улыбку. С днем рождения, Жануська», — написал он.

Лисовец пояснил, что на видеокассете запись 1997 года. Это были съемки презентации группы «Блестящие» в прямом эфире «Партийной зоны». Кадры передали Лисовцу его друзья почти 30 лет назад, так как он работал над имиджем молодого модного коллектива.

Фриске 8 июля могло бы исполниться 50 лет. Артистка ушла 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. Ей было 40 лет.