Закончилась «лафа». Бородин рассказал, что изменилось в шоу-бизнесе за последние годы | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 18:08 Закончилась «лафа». Бородин рассказал, что изменилось в шоу-бизнесе за последние годы Певец Бородин: продюсеры перестали создавать суперзвезд из молодых артистов Unsplash

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Раньше артисты благодаря продюсерам могли без особых усилий становиться суперзвездами, но сейчас эта схема уже не работает. Участники «Фабрики звезд» набирают популярность параллельно с проектом, потому что информация распространяется и потребляется очень быстро. Об этом певец Арсений Бородин рассказал в интервью ведущей 360.ru Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

«Прошли те времена, когда <…> пришел дядя-продюсер, тебя взял и просто из тебя несуразного глупого, капризного и с юношеским максимализмом взял и сделал суперзвезду. И ты, не прилагая усилий, просто поехал на гастроли такой красивый», — отметил певец.

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Бородин подчеркнул, что времена меняются и артистам приходится самостоятельно набирать популярность с помощью своего таланта и труда.

«Все, закончилась лафа, нет такого больше. Отвечая на твой вопрос в связи с этим: да, безусловно, это хорошо. Хорошо, что у ребят набирается фан-база в Сети сейчас, сразу, параллельно с проектом», — указал музыкант.

Он добавил, что инструменты в шоу-бизнесе за последние годы сильно изменились и теперь все большую роль играют соцсети и интернет, а не телевидение.

Ранее во время шоу «Фабрика звезд» в жюри произошла ссора между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и певцом Димой Биланом. Рок-музыкант вступился за конкурсантку Софью Полозову. Билан не согласился с ним и раскритиковал ее выступление.