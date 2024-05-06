Шнуров и Билан поссорились на «Новой фабрике звезд» | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 10:27 Шнуров и Билан поссорились на «Новой фабрике звезд» Певцы Шнуров и Билан поспорили из-за участника на шоу «Новая фабрика звезд» РИА «Новости»

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Певцы Сергей Шнуров и Дима Билан оказались в жюри «Новой фабрики звезд» и поспорили из-за участника. Это произошло в последнем выпуске программы.

Билан сурово прошелся по номерам конкурсантов. Когда на сцену вышли Софья Полозова и Ани Лорак с песней «Стань для меня», он не сдержался и раскритиковал их выступление.

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«Если сравнивать и забыть на минуту, что Ани Лорак не суперзвезда, а простая исполнительница, все равно понимаешь, что Софья абсолютно точно чуть-чуть не дотягивала. Должен быть спортивный интерес. Нужно саму себя удивлять на сцене, тогда есть живой момент», — заявил Билан.

Однако за молодой талант вступился лидер группы «Ленинград».

«Я вижу в этом манеру, нежели отсутствие энергии. Ребят, оставайтесь сами собой. Мы будем пытаться в этих песнях увидеть вас, а не только Диму Билана», — заявил он.

Ранее Шнуров обвинил Шевчука в стремлении учить других. Группу ДДТ он назвал «уродским направлением в истории музыки».