«Заколебался ездить по гастролям». Киркоров отказался от концертов на российских курортах

Певец Киркоров отказался от концертов на курортах в России из-за съемок в фильме

Фото: РИА «Новости»

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что впервые отказался от концертов в курортный сезон на черноморском побережье. Своими планами на лето он поделился с изданием «Московский комсомолец».

«Концертов ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других курортных городах не будет», — сказал артист.

По его словам, он примет участие в съемках комедии вместе с юмористом Денисом Дороховым. Киркоров не уточнил название проекта, но добавил, что для него это будет главным событием в ближайшие месяцы.

«Заколебался ездить по гастролям. Уже полтора года не езжу», — резюмировал певец.

Ранее стало известно, что Киркоров отправил детей учиться за границу. Король российской эстрады уделяет особое внимание образованию 12-летней дочери Аллы-Виктории и 11-летнего сына Мартина.

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