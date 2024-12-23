Likee составил рейтинг того, что слушали и смотрели россияне в 2024 году

Платформа коротких видео Likee поделилась итогами 2024 года и составила рейтинг контента, который пользовался популярностью у россиян в этом году. Востребованными стали ролики по темам юмор, косплей, лайфстайл, еда и лайфхаки.

«Особенно популярной платформа Likee оказалась у музыкальных исполнителей — как у традиционных лидеров, так и новичков в шоу-бизнесе. В музыкальном хит-параде Likee отметились признанные звезды», — сообщили аналитики платформы в пресс-релизе.

Среди музыкальных композиций на первом месте оказался трек Ирины Дубцовой и EXNLXDE «Люби меня долго» — 4,8 миллиона видео и 57 миллионов просмотров. В рейтинге также оказалась песня Кати Лель «Мой мармеладный», записанная 20 лет назад.

Согласно статистике, прорывом года стали Ника КраснаЯ («Отстой»), Госпожа Эвелин («Можно»), Татьяна Куртукова («Матушка»). Под треки этих исполнителей в общей сложности создали более миллиона видеороликов.

В Likee в 2024 году активно развивался категорийный контент в разделах юмор, тренды и косплей. В категории юмор лидером стал семейный аккаунт @vshudeyko с 2,5 миллиона подписчиков.

Стримеры в 2024 году также стали пользователями платформы, прямые эфиры привлекали от 200 тысяч до полумиллиона зрителей. У топ-стримеров за 2024 год вырос доход, отметили аналитики.

«Россия стала важным регионом для платформы благодаря органическому росту аудитории и высоким показателям активности. Нам удалось объединить молодую аудиторию с помощью контента талантливых авторов в прямых эфирах и коротких видеороликах в большое комьюнити», — заявила Жаклин Вонг, операционный директор Likee CIS&MENA.

Likee — глобальная платформ для создания коротких видео. Приложение создано в 2017 году компанией BIGO Technology, базирующейся в Сингапуре.