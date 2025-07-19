Захарова объявила о коллаборации с рэпером Птахой

Известный рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) написал песню на стихи официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой. О внезапном сотрудничестве с артистом дипломат рассказала в ходе общения с гостями стартовавшего в Москве VK Fest — 2025.

Она пояснила, что музыкант связался с ней около полугода назад и в ближайшее время трек выйдет, потому что сейчас готово предварительное демо.

«Я не могу сказать, что это творчество. Это реально коллаборация с Птахой», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что сама история стала для нее удивительной, потому что лирика, которую она пишет, достаточно традиционная с точки зрения индивидуальной подачи. Как текст обыграет рэпер с индивидуальной манерой исполнения, пока неизвестно.

«Дальше следите за ним, когда он это выпустит. Удивительная история, я, честно говоря, даже не могла себе это представить», — призналась дипломат.

О том, что официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова пишет тексты для песен, известно давно. Одну из ее последних работ под названием «Мой ангел» публике представила заслуженная артистка России Ирина Понаровская в конце марта на концерте в Санкт-Петербурге. Музыку к тексту написал Максим Фадеев. Захарова заявила, что работала над текстом три года и посвятила его матерям погибших солдат.