Захар Прилепин приостановил литературную деятельность

Писатель Захар Прилепин взял паузу в литературной деятельности. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости» .

Военный корреспондент не дал точных данных о возвращении в литературную сферу, однако отметил, что не будет заниматься этой деятельностью как минимум до окончания срока своего военного контракта.

До этого РИА «Новости» стало известно, что Прилепин снова готовится отправиться на фронт. Он уже прошел медицинскую комиссию и подписал контракт. Решение о возвращении на передовую принял несколько месяцев назад.

Ранее Прилепин выступил на встрече с читателями в Нижнем Новгороде. Мероприятие организовали в рамках патриотического проекта «Культурный десант 45/25». Писатель представил поклонникам новеллу «Тума», которую посвятил личности Степана Разина.

Прилепин призвал публику по-другому посмотреть на Европу. По его словам, некоторые россияне сильно увлечены зарубежной культурой. Необходимо перестать поклоняться Западу, потому что такое поведение похоже на болезнь. Также писатель обратил внимание на многообразие мировой культуры.