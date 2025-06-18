Захар Прилепин выступил с речью на встрече с читателями в Нижнем Новгороде, организованной в рамках патриотического проекта «Культурный десант 45/25». Писатель представил публике свою новеллу «Тума», посвященную личности Степана Разина. Он обратился к аудитории с просьбой пересмотреть отношение к Европе, выразив мысль, что россияне чрезмерно увлечены западными ценностями и культурой, написало НИА «Нижний Новгород» .

Он подчеркнул необходимость избавления от поклонения Западу, охарактеризовав подобное поведение как болезнь.

Прилепин указал на разнообразие мировой культуры, предложив российскому обществу расширить кругозор и обратиться к культурам Китая, Африки, Латинской Америки и других регионов планеты. По его словам, эти места обладают богатейшей историей и традициями, заслуживающими внимания.

Также писатель подверг критике представителей западной культурной среды, обвинив их в отсутствии понимания российской действительности и поддержке одностороннего взгляда на Россию после известных событий 2022 года.