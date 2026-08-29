Загитова сообщила об открытии своей школы фигурного катания в Казани

Фигуристка Алина Загитова пригласила на открытие своей школы фигурного катания в Казани. В телеграм-канале спортсменка сообщила, что торжественные мероприятия пройдут утром 30 августа.

Олимпийская чемпионка попросила приходить заранее. Церемония открытия школы начнется в 09:30.

«В этот день проведем открытую тренировку для воспитанников школы. Ребята покажут свои выступления, а я с удовольствием поддержу их на льду и разделю с вами любовь к фигурному катанию», — написала она.

Загитова добавила, что в программу мероприятия также войдут показательные номера спортсменов и ее автограф-сессия. Кроме того, она тоже выступит перед зрителями.

Ранее Загитова обвинила в двуличии и лицемерии хореографа Ивана Ригини, усомнившегося в ее способности чему-то научить учеников.