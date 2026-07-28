«Слабость и двуличие»: Загитова ответила на критику хореографа Ригини

Готовящаяся к открытию собственной школы фигурного катания Алина Загитова вступила в спор с хореографом Иваном Ригини, который усомнился, что быстро завершившая карьеру спортсменка способна чему-то научить учеников. Ответ фигуристка опубликовала в телеграм-канале .

Она отметила, что удивилась публичному унижению со стороны коллеги, с которым хорошо общалась. Загитова подчеркнула, что считает такое поведение проявлением слабости и двуличия со стороны Ригини.

«Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. Как говорили классики: главное не количество, а качество. И мужчину определяют его поступки. Здесь тоже есть над чем задуматься», — заявила спортсменка.

Загитова добавила, что прошла тренировки в лучшем штабе мира, который дал ей сильную базу, ставшую основой для дальнейшей многолетней работы, за которую она получила титулы и начала понимать спорт. Именно этими знаниями фигуристка готова делиться с будущими учениками.

Школа фигурного катания Алины Загитовой откроется 1 сентября в Казани. Пока спортсменка посещает различные мероприятия. В середине июля она встретилась с поклонниками и журналистами на московском VK Fest. В ходе беседы Загитова короткой фразой поставила на место автора вопроса о том, кто ей дарит огромные букеты цветов. «Личное — не публичное», — ответила Загитова.