Загитова предложила Баскову использовать скотч вместо микрофона

Фигуристка Загитова предложила выдать певцу Баскову скотч вместо микрофона

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова раскритиковала ведущего премии МУЗ-ТВ, певца Николая Баскова после его слов во время церемонии. Свое возмущение она высказала на странице в социальной сети Instagram*.

«Сегодня посмотрела премию „Муз-ТВ“ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни», — написала спортсменка.

Таким образом Загитова намекнула на Баскова, который после выступления певицы Люси Чеботиной с участием фигуристки пошутил, что артистка «может позволить себе дорогую подтанцовку».

Кроме того, Басков публично прошелся по певице Ольге Бузовой после выпада исполнительницы в его сторону. Он сравнил артистку с козой.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте