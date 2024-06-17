«Как коза». Басков публично опустил Бузову после выпада певицы в его сторону

Новый скандал разразился в российском шоу-бизнесе. Его участниками стали певец Николай Басков и поющая телеведущая Ольга Бузова. Натуральный блондин взъелся на артистку в своем Telegram-канале .

Впервые острая ситуация между ними случилась на премии МУЗ-ТВ, где Басков был ведущим. Бузова явилась на мероприятие в облегающем, желтом платье с золотыми узорами.

Артист иронично прокомментировал наряд звезды: «Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью». Это задело Бузову, поэтому она сказала: «Да, хороших ведущих реально мало осталось».

На этом могло все закончиться, ведь певец не решился продолжать конфликт на премии. Однако позже он все-таки вернулся к ссоре, опубликовав в видео со своего выступления. На кадрах вокалист громко и профессионально исполняет песню.

«Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит», — написал Басков, намекая на Бузову.

Сама Ольга тоже не прочь покритиковать коллег по цеху. Например, ранее она назвала ведущую Анастасию Ивлееву «кринжем года».