Загитова опровергла публикацию о долге перед налоговой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала ложной информацию, что у нее якобы имеется задолженность в размере 89 тысяч рублей перед Федеральной налоговой службой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.

«Очередной пример того, как некоторые СМИ публикуют непроверенную информацию ради громкого заголовка. Никакой задолженности перед налоговой у меня нет. Все свои обязательства я исполняю добросовестно и своевременно», — написала фигуристка.

Загитова также прикрепила справку, подтверждающую, что у нее нет задолженности. Кроме того, пригрозила обратиться в суд за защитой своей чести, достоинства и деловой репутации, если СМИ не удалят ложную информацию и не опубликуют опровержение.

До этого телеграм-канал «Mash на спорте» сообщал, что Загитова якобы задолжала налоговой из-за невыплаты патентных платежей. В публикации говорилось, что у спортсменки якобы было шесть долгов.

Ранее Загитова обвинила в слабости, двуличии и скудоумии хореографа Ивана Ригини, усомнившегося, что спортсменка способна чему-то научить учеников в собственной школе фигурного катания.

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