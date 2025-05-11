Загитова грубо ошиблась в поздравлении с Днем Победы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ошиблась в прямом эфире, когда поздравляла телезрителей с Днем Победы. Спортсменка приняла участие в шоу «Мечталлион» на Первом канале.

«Пользуясь случаем, поздравляю всех с 85… С 80-летием со дня Великой Победы. Поэтому давайте… Аплодисменты», — сказала Загитова.

В эфире фигуристка рассказала о новом ледовом представлении «Хранители времени». Она отметила, что программа затрагивает темы горя и счастья, связанных с периодом Великой Отечественной войны.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях. В 2019 году она завоевала титул чемпионки мира.

В одном из своих постов в соцсетях фигуристка поссорилась с подписчиками из-за имиджа. Загитова пригрозила заблокировать всех, кто позволил себе грубость в ее адрес.