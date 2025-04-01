Не выдержала. Стало известно, почему Загитова поссорилась с поклонниками

Загитова сменила имидж в конце марта. Девушка покрасила волосы в радикальный цвет, что не понравилось некоторым подписчикам ее канала.

«Если надо для шоу, то можно, но потом лучше вернуть свой цвет волос», — отмечали поклонники.

Фигуристка в ответ упрекнула критикующих в узости взглядов, подчеркнув, что развитие возможно только тогда, когда люди решаются выйти за рамки привычного. Загитова добавила, что готова воспринимать конструктивную критику и работать над собой, однако всех, кто позволил себе грубость, пообещала заблокировать.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях. В 2019 году она стала чемпионкой мира по фигурному катанию. Уже в 2025 году спортсменка попала в больницу. Она опубликовала в своих социальных сетях фото под капельницей.