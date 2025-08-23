Задержанный Маркарян спрятался в багажнике, когда инспекторы остановили машину
В подмосковной Кубинке полицейские задержали Арсена Маркаряна, подозреваемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Как сообщили в МВД, при остановке автомобиля на Можайском шоссе блогер попытался скрыться в багажнике, однако его обнаружили инспекторы ДПС.
По данным ведомства, машину с подозреваемым вычислили оперативники ЦПЭ и БСТМ ГУ МВД по Москве, после чего ориентировки передали всем наружным службам.
Задержанного доставили в территориальный отдел полиции. В ближайшее время его передадут в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
Ранее СК сообщил о задержании объявленного в розыск Маркаряна. По версии следствия, он не позднее 25 февраля этого года опубликовал в Сети запись с оскорблением памяти защитников Отечества.