Задержанный Маркарян спрятался в багажнике, когда инспекторы остановили машину

В подмосковной Кубинке полицейские задержали Арсена Маркаряна, подозреваемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Как сообщили в МВД , при остановке автомобиля на Можайском шоссе блогер попытался скрыться в багажнике, однако его обнаружили инспекторы ДПС.

По данным ведомства, машину с подозреваемым вычислили оперативники ЦПЭ и БСТМ ГУ МВД по Москве, после чего ориентировки передали всем наружным службам.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции. В ближайшее время его передадут в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее СК сообщил о задержании объявленного в розыск Маркаряна. По версии следствия, он не позднее 25 февраля этого года опубликовал в Сети запись с оскорблением памяти защитников Отечества.