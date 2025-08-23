СК сообщил о задержании объявленного в розыск блогера Маркаряна

Находящегося в розыске по уголовному делу об оскорблении памятников защитников Отечества блогера Арсена Маркаряна задержали в Московском регионе. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка СК.

В ведомстве уточнили, что обвинение блогеру пока не предъявили и он находится в статусе подозреваемого.

По версии следствия, Маркарян не позднее 25 февраля этого года опубликовал на видеохостинге запись с оскорблением памяти защитников Отечества. В ходе расследования дела блогера объявили в розыск.

Криминалисты совместно с оперативниками задержали подозреваемого в Московском регионе. В ближайшее время Маркаряна доставят на допрос.

Следователи проверят блогера на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных им в интернете.

Блогер Арсен Маркарян только недавно вернулся в Россию после релокации. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она подчеркнула, что блогер продавал мизогинные курсы мужчинам, призывал своих подписчиков к жестокому обращению с женщинами, критиковал участников специальной военной операции и не скрывал одобрения ударов украинских беспилотников по российским городам.