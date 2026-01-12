«Зачем добивать себя?» Поплавская заявила, что Долина наплевала на репутацию

Поплавская: в ситуации с выездом из квартиры Долина добила свою репутацию

За последние годы понятие репутации обесценилось настолько, что люди, несмотря ни на что, продолжают совершать поступки, вызывающие в обществе отторжение. На это указала актриса Яна Поплавская , комментируя последние заявления адвоката Ларисы Долиной по поводу дела о квартире.

«Удивительно, как обесценилось за последние годы понятие „репутация“! Что движет человеком, который продолжает совершать поступки, которые порождают в обществе отторжение, презрение и ненависть!» — написала она.

Поплавская уточнила, что ненависть испытывают те, кто пострадал от «эффекта Долиной» и сочувствующие им.

«Казалось бы, решение суда принято, все точки расставлены. Зачем добивать себя, свою репутацию? Ведь от этого зависит твоя работа, отношение к тебе!» — подчеркнула актриса.

Поплавская напомнила слова адвоката Долиной о хайпе Полины Лурье по поводу квартирного дела, но юрист не стала объяснять, для чего этот якобы поднятый шум.

«Лурье не публичный человек, она не ведет соцсети и блоги, не зарабатывает на рекламе, старается даже не показывать свое лицо. Она хочет только получить то, за что отдала свои деньги — честно купленную квартиру!» — заявила она.

Федеральная служба судебных приставов, обратила внимание Поплавская, дала Долиной пять дней, чтобы добровольно передать недвижимость.

«Так что оттянуть момент до 20 января не получится», — заключила она.