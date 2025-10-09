«Забыла предупредить». Гузеева ополчилась на Кудрявцеву после скандала с виллами на Бали

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева эмоционально отреагировала на шоу «Звезды сошлись» с коллегой по цеху Лерой Кудрявцевой, где упоминали скандал с виллами на Бали. Ранее звезду подозревали в причастности к махинациям Сергея Домогацкого, который украл деньги у покупателей жилья в Индонезии. Ведущая «Давай поженимся!» активно рекламировала услуги бизнесмена, который оказался мошенником.

Гузеева сильно расстроилась из-за случившегося, ведь ситуация могла обернуться уголовным делом для нее. В Болгарии ее поддержала соседка и подруга Кудрявцева. Она успокаивала ее, старалась настроить на позитив, говорила об издержках популярности и прочее.

Однако после шоу выяснилось, что блондинка вынесла обсуждение этой темы на всю страну. В итоге Лариса предположила, что у Кудрявцевой психологические проблемы.

«Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива! Ведь накануне в Болгарии ты лично меня поддерживала, говорила что все это — издержки популярности. Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира», — написала Гузеева в соцсетях.

Она также напомнила, что Кудрявцева тоже близко общалась с Домогацким. Однако о своих связях с бизнесменом звезда на шоу не упомянула.

Ведущая «Давай поженимся!» назвала подругу лицемерной и обвинила в предательстве.