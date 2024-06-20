«Забила на себя». Косметолог оценила внешний вид Пугачевой на последнем фото

Косметолог Аюпова допустила, что у певицы Пугачевой нет времени следить за собой

Косметолог Татьяна Аюпова оценила внешность певицы Аллы Пугачевой на совместной фотографии с семьей из ресторана на Кипре. Своим мнением она поделилась в беседе с порталом Teleprogramma.pro .

По мнению косметолога, примадонна выглядит неплохо, но могла бы еще лучше. Она предположила, что у знаменитости просто нет времени следить за собой.

«Видно, что нужно восстанавливать местами, на лице уже появились ямки. Но больше меня пугает ее очень слабый бицепс. То есть мышечный каркас нарушен, по рукам видно, что человек уже сдает», — заявила Аюпова.

Она добавила, что некоторые ровесницы Пугачевой выглядят гораздо более подтянутыми. По словам косметолога, звезда нуждается в уходе. Специалист допустила, что на внешность примадонны повлияли яркое солнце и игнорирование SPF-защиты.

«Заметно, что певица немного на себя забила», — заключила она.

Поклонники звездной пары отметили на фотографии внешность их 10-летней дочери Лизы. Они осыпали девочку комплиментами и отметили ее схожесть с мамой.