«Копия мамы». Поклонники восхитились красотой 10-летней дочери Пугачевой

Юморист Максим Галкин* выложил в социальной сети Instagram** фотографию из ресторана на Кипре, на которой его запечатлели вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми. Поклонники осыпали комплиментами их дочь Лизу и отметили, что девочка затмила маму.

На снимке девочка стоит рядом с мамой, а за спиной ее отец приобнял супругу и сына Гарри. Лиза одета в серебристое платье и белый жакет. В руках она держит мини-сумку Prada стоимостью около 175 тысяч рублей.

«Лиза — будущая звезда! Очень эффектная девочка», «Как быстро растут детки. Лиза расцветает с каждым годом», «У мамы с дочкой одна улыбка» «Гарри — копия папы, Лиза — копия мамы», «Лиза и Гарри уже становятся все больше похожи на родителей», — написали пользователи.