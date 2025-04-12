«Забальзамируйте меня». Канье Уэст составил инструкцию для своих похорон

Канье Уэст потребовал брать деньги с пришедших на его похороны

Рэпер Канье Уэст написал в соцсети X инструкцию для собственных похорон. В ней он указал четкие критерии, как должны поступить с его телом и каким образом провести траурную церемонию.

По требованию музыканта похороны должны длиться минимум неделю. В день должны проводить 10-часовую службу, чтобы «люди могли говорить».

«Забальзамируйте меня. Выставьте в доме моей матери и позвольте людям навещать меня», — велел Уэст.

Рэпер завещал, чтобы со всех людей, пришедших на его похороны, взимали деньги. Кто должен получить полученные средства, в инструкции не указано.

Канье Уэст известен эпатажным поведением. Также он обожает внимание, которое привлекает к себе его спутница, Бьянка Цензори.

Бывшая подруга музыканта объяснила, с чем это связано. Эмбер Роуз заявила, что Уэсту нравится, когда другие мужчины хотят его женщину.