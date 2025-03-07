Бывшая Уэста объяснила, зачем рэпер заставляет возлюбленных прилюдно раздеваться

Едва ли не каждый выход Канье Уэста и Бьянки Цензори на публику сопровождается скандалами. Бьянка всегда одевается очень откровенно, что вызывает бурную реакцию окружающих. Бывшая девушка Канье, Эмбер Роуз, считает, что ему нравится внимание, которое Бьянка привлекает к себе от других мужчин. Об этом она рассказала в подкасте Club Shay Shay.

Роуз рассказала, что во время отношений с Уэстом 15 лет назад рэпер заставлял ее «раздеваться» на публике. Она вспомнила, как ссорилась с ним из-за откровенных нарядов, но ей все равно приходилось уступать. По словам Роуз, несмотря на слезы и споры, Уэст убеждал ее в том, что это воплощение моды, поскольку он считал себя гением.

«Он хочет, чтобы другие мужчины хотели его женщину. Вот что ему нравится. Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его девушке», — заявила она.

Ранее эпатажного рэпера Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори выгнали с церемонии вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе за слишком откровенный наряд. Музыкант пришел на мероприятие в черных брюках и футболке, а его супруга — в темной шубе и абсолютно прозрачном платье.

Позже стало известно, что пара рассталась через 11 дней после их скандального выхода на «Грэмми».