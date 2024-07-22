«За свои слова и поступки надо нести ответственность». Киркоров выиграл у Успенской в суде

Певец Филипп Киркоров выиграл суд против артистки Любови Успенской. Об этом 360.ru сообщил адвокат Александр Добровинский.

Он напомнил, что у Успенской было много возможностей извиниться перед Киркоровым и пойти на мировую.

«Она этого делать не захотела. Теперь принести извинения придется по решению суда. Думаю, это многим послужит напоминанием, что за свои слова и поступки надо нести ответственность. Наша очередная победа с Филиппом Киркоровым. Все деньги пойдут на благотворительность, как и обещал Филипп», — отметил правозащитник.

Успенская должна опровергнуть свои оскорбительные слова о Киркорове в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», а также на YouTube, добавил собеседник 360.ru.

По данным РИА «Новости», суд признал распространяемые Успенской сведения порочащими честь и достоинство Киркорова. С артистки взыскали около 280 тысяч рублей.

Добровинский анонсировал слушание по иску Киркорова к Успенской 22 июля. Ссора между артистами началась после того, как Успенская обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе, а Киркоров за него заступился.