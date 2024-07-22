Адвокат Добровинский анонсировал новое слушание по иску Киркорова к Успенской

Фото: РИА «Новости»

Новое слушание в суде по иску Филиппа Киркорова к Любови Успенской состоится 22 июля. Об этом сообщил адвокат певца Александр Добровинский в Telegram-канале.

Он назвал иск своего доверителя «желанием напомнить всем публичным людям, что они особенно должны контролировать все, что они говорят». Добровинский призвал известных людей помнить, что у каждого из них многомиллионная аудитория, воспринимающая слова кумира как факт.

«Именно поэтому следует думать прежде, чем говорить, и тщательно подбирать слова, которые говоришь на публике», — подчеркнул адвокат.

Ссора между артистами началась из-за того, что Успенская обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе, а Киркоров за него заступился. После этого обе стороны обменялись оскорблениями в адрес друг друга.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза предположил, что Киркоров устроил скандал с Успенской, чтобы привлечь к себе внимание.

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