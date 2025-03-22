Во время похорон отца Киркорова увидели знак свыше

Знаменитый певец Бедрос Киркоров нашел последнее пристанище на Троекуровском кладбище. Попрощаться с легендой пришли семья и коллеги по цеху. Во время панихиды присутствующие увидели знак свыше, сообщило издание mk.ru .

Во время церемонии прощания было ветрено, но во время похорон ветер стих и засветило солнце. Оно скрылось за облаками только после того, как гроб с телом Бедроса Киркорова опустили в могилу.

По народным поверьям считается: если погода во время похорон солнечная, значит, человек был хороший.

«Это Божье благоденствие. Божий знак. Поскольку ушел светлый человек, то и природа так отреагировала. Послала нам солнечный закат дня», — заявил изданию друг покойного Игорь Грановский.

Присутствующий на похоронах пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Бедрос Киркоров сыграл не только культурную, но и дипломатическую роль в истории российско-болгарских отношений. Он был одним из тех, кто отстаивал памятник Алеше в Пловдиве.