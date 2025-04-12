На Украине подтвердили визит принца Гарри во Львовскую область

Принц Гарри действительно посетил Львовскую область. Тайный визит подтвердила вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook*.

Политик обнародовала несколько снимков с мероприятия в соцсети. Однако в Великобритании о поездке принца Гарри на Украину официально не сообщали.

О визите сына британского короля Карла III во Львовскую область стало известно 10 апреля. Принц встретился в госпитале с военными, пострадавшими в результате боевых действий.

Гарри посетил клинику Superhumans Centre, специализирующуюся на реконструктивной хирургии, протезировании и психологической помощи.

Принц стал вторым членом королевской семьи, который побывал на Украине. В 2024 году в страну приезжала герцогиня Эдинбургская Софи.

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