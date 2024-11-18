Выступление «Касты» на митинге в Берлине возмутило российских общественников

В нарушении закона об экстремизме заподозрили уехавших из России участников рэп-группы «Каста» после их выступления на организованном оппозиционерами-иноагентами митинге в Берлине. С заявлением на артистов к председателю Следственного комитета обратились участники общественного движения «Ветераны России». Копия их письма есть в распоряжении 360.ru.

Авторы обращения пояснили, что в рамках прошедшего в столице Германии мероприятия от организаторов и участников прозвучали призывы, подпадающие под определение экстремизма, а также оскорбления в адрес руководства России.

Группа «Каста», кроме концерта, на митинге также занималась съемкой клипа на песню «Эмигрант эмигранту брат». По мнению общественников, это произведение несет в себе угрозы национальной безопасности России.

«Ветераны России» призвали председателя Следственного комитета добиться проведения проверки текстов группы «Каста» на предмет экстремизма, оскорбления государственных символов и представителей власти, признать участников коллектива иностранными агентами, чтобы исключить их из культурного и информационного пространства России. А также принять меры для недопущения распространения экстремистских идей, которые допускают участники группы.

В начале ноября «Ветераны России» уже призывали проверить тексты песен «Касты», представленные на новом альбоме коллектива «Новинки зарубежного рэпа». Особое внимание общественники уделили композиции «Эмигрант эмигранту брат», в которой увидели признание исполнителей в поддержке ВСУ.

Каким образом общественники получили доступ к альбому группы, неизвестно, так как еще в середине сентября Роскомнадзор заблокировал его на всех российских стриминговых платформах из-за наличия информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.