«Касту» призвали проверить на экстремизм

«Ветераны России» призвал проверить на экстремизм последний альбом «Касты»

Фото: РИА «Новости»

Последний альбом группы «Каста» необходимо проверить на экстремизм из-за признаков ненависти к РФ и лозунгов в поддержку Украины. Активисты движения «Ветераны России» подготовили обращение, которое оказалось в распоряжении 360.ru.

В течение двух десятилетий «Каста» считалась знаковой фигурой российской рэп-сцены, но в новых текстах коллектива активисты увидели опасные идеи, способные нанести угрозу госбезопасности и единству общества.

Одной из наиболее спорных стала композиция «Эмигрант-эмигранту», в которой артисты «фактически признаются в поддержке Вооруженных сил Украины и призывают к этому слушателей».

«Ветераны России» призвали Генпрокуратуру и СК проверить тексты «Касты» на признаки экстремизма, провести расследование финансовой деятельности группы и запретить работу коллектива в стране.

«Такие люди не могут продолжать зарабатывать на России, подрывая нашу культуру изнутри. Это недопустимо! Их нужно лишить права на финансовое и культурное присутствие в России», — подчеркнул председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Ранее «Ветераны России» выступили против монетизации патриотизма через бренд «Я русский», который решил зарегистрировать певец Шаман (Ярослав Дронов).

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