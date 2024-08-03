Выступление Ивана Урганта на фестивале в Петербурге отменили

Выступление шоумена и телеведущего Ивана Урганта на музыкальном фестивале фонда «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге не состоится. Об этом артист сообщил в Instagram*.

По словам Урганта, его пригласили «выступить с гитарой и усами» и он дал согласие, не раздумывая.

«Вчера узнал, что выступить не получится. Моей вины в этом нет, и организаторы фестиваля тоже ни при чем», — отметил он.

Ургант обратился к тем, кто купил билеты, с просьбой все равно пойти на мероприятие, отметив, что «это важный фестиваль и доброе дело». Телеведущий пообещал перечислить в поддержку фонда 500 тысяч рублей.

Ургант должен был выступить на музыкальном фестивале 21 августа в Петербурге. Организатором концерта выступил благотворительный фонд, помогающий детям с аутизмом. Выступление шоумена анонсировали под сценическим псевдонимом Гриша Ургант.

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