«Певец, о котором мало что известно». Иван Ургант выступит на фестивале в Петербурге

Шоумен Ургант выступит на фестивале «Антон тут рядом» 21 августа в Петербурге

Телеведущий Иван Ургант выступит на музыкальном фестивале «Антон тут рядом» 21 августа в Петербурге. Афиша и состав участников появились на официальном сайте мероприятия .

Концерт организует одноименный благотворительный фонд, помогающий детям с аутизмом. Шоумен выступит под сценическим псевдонимом Гриша Ургант.

«Певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый», — представили его организаторы на сайте.

На фестивале также выступят «Обе две», Mirèle, «Тима ищет свет», «Наша Таня», «Нескучный хор» и другие.

Ранее гендиректору Первого канала Константину Эрнсту предложили вернуть в эфир Урганта. Такая идея прозвучала во время разминки в эфире телеигры КВН.