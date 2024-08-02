«Певец, о котором мало что известно». Иван Ургант выступит на фестивале в Петербурге

Шоумен Ургант выступит на фестивале «Антон тут рядом» 21 августа в Петербурге

Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант выступит на музыкальном фестивале «Антон тут рядом» 21 августа в Петербурге. Афиша и состав участников появились на официальном сайте мероприятия.

Концерт организует одноименный благотворительный фонд, помогающий детям с аутизмом. Шоумен выступит под сценическим псевдонимом Гриша Ургант.

«Певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый», — представили его организаторы на сайте.

На фестивале также выступят «Обе две», Mirèle, «Тима ищет свет», «Наша Таня», «Нескучный хор» и другие.

Ранее гендиректору Первого канала Константину Эрнсту предложили вернуть в эфир Урганта. Такая идея прозвучала во время разминки в эфире телеигры КВН.

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху

Чтобы быть ширмой, много ума не требуется. О Камале Харрис и ее reels-politik

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте