Выступление «Би-2» на фестивале в Алматы отменили

На фестивале Family Rock Fest в Алматы (Казахстан) отменили выступление группы «Би-2». Об этом солисты рассказали в Telegram-канале .

«Мы будем рады выступить на этом замечательном фестивале в будущем, как только представится такая возможность. С любовью и надеждой на новые встречи, „Би-2“», — написали вокалисты.

Концерт должен был пройти в конце августа. Что именно повлияло на его отмену — неизвестно.

Ранее группа «Би-2» отменила концерты, запланированные в турецком городе Кемере на 24–28 апреля. Об этом еще в феврале заявил солист группы Егор Бортник*. Причины случившегося тоже не раскрыли.

Участников «Би-2» задержали в Таиланде 24 января. Музыканты провели концерт в Пхукете без разрешения на работу. Как заявили в местной администрации, полицейские задержали около семи человек.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства нескольким музыкантам группы «Би-2» и их родственникам. По словам молдавского лидера, страна открыта и гостеприимна для людей.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.