Музыкантам группы «Би-2» вручат молдавские паспорта

Молдавия предоставит гражданство некоторым участникам рок-группы «Би-2»

Фото: РИА «Новости»

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства нескольким музыкантам группы «Би-2» и членам их семей. Об этом заявил руководитель пресс-службы администрации главы республики Адриан Бэлуцел в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Молдавия поддерживает людей, выступающих за мир, поэтому страна предоставила гражданство некоторым участникам музыкального коллектива и их близким.

«Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами», — подчеркнул Бэлуцел.

Участники рок-группы подали запрос на молдавское гражданство после их ареста в Таиланде за незаконную трудовую деятельность. Музыкантов поместили в центр временного содержания в Бангкоке. После суда солиста группы Егора Бортника* и гитариста Александра Умана депортировали в Израиль.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.

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