Выставки кошек вместо концертов. Группу «Кис-кис» проверит Генпрокуратура

Глава ЛБИ Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить группу «Кис-Кис»

Фото: РИА «Новости»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала обратиться в Генеральную прокуратуру России для проверки деятельности музыкальной группы «Кис-Кис». Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Как оказалось, группа Кис-Кис, которая выступала против СВО и призывала выходить на протесты, маскирует свои концерты под „выставку кошек“», — написала Мизулина.

Она уточнила, что коллектив уже запланировал провести мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге 3 и 4 сентября.

«Обратимся в Генеральную прокуратуру. Что только не придумают, чтобы продолжать зарабатывать в России», — добавила Мизулина.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт рэпера Slimus после жалоб общественников. Мизулина требовала проверить творчество музыканта на пропаганду наркотиков и назвала его русофобом.

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