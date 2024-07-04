Концерт рэпера Slimus отменили в Екатеринбурге после жалоб общественников

Запланированный на 4 июля в екатеринбургском клубе «Фабрика» концерт рэпера Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев) отменили. Об этом сообщила в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В качестве доказательства она опубликовала документ за подписью временно исполняющего обязанности заместителя начальника полиции Екатеринбурга по охране общественного порядка Дмитрия Бардышева, который потребовал отменить выступление рэпера из-за возможного нарушения законодательства и в связи с общественным резонансом.

«Концерт исполнителя-русофоба Slimus в Екатеринбурге отменен. В России в ходе СВО родилось настоящее гражданское общество. Если мы все вместе, то всегда будем побеждать», — написала Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета, а также движение «Ветераны России» направили несколько жалоб с требованиями проверить творчество Slimus на пропаганду наркотиков и отменить все его концерты в России. По данным Telegram-канала Shot, сейчас исполнитель постоянно живет в США и высказывался против специальной военной операции.