«Вышло за рамки». Юлианна Караулова назвала Евровидение конкурсом «на любителя» | 360°

15 мая 2024, 14:45
«Вышло за рамки». Юлианна Караулова назвала Евровидение конкурсом «на любителя»
Певица Караулова заявила, что Евровидение стало конкурсом «на любителя»
Певица Юлианна Караулова заявила, что Евровидение стало конкурсом «на любителя». Об этом она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.
Артистка призналась, что не смотрела вторую часть песенного конкурса. Она считает, что шоу стало слишком политизированным и даже не захотела его обсуждать.
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«Мне кажется, что это уже давно не песенный конкурс, и все это уже немного вышло за рамки. <…> Но, скажем так, конкурс на любителя», — заявила Караулова.
Телеведущая Ксения Бородина назвала Евровидение-2024 парадом фриков. Она уверена, что швейцарский музыкант Nemo одержал победу только благодаря своему неординарному внешнему виду.
Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что политика стала ключевой проблемой Евровидения в 2024 году. Он считает, что у поклонников вскоре пропадет интерес к песенному конкурсу.
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