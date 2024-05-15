«Вышло за рамки». Юлианна Караулова назвала Евровидение конкурсом «на любителя» | 360°

Знаменитости 15 мая 2024, 14:45 «Вышло за рамки». Юлианна Караулова назвала Евровидение конкурсом «на любителя» Певица Караулова заявила, что Евровидение стало конкурсом «на любителя» РИА «Новости»

Читать 360 в

Певица Юлианна Караулова заявила, что Евровидение стало конкурсом «на любителя». Об этом она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.

Артистка призналась, что не смотрела вторую часть песенного конкурса. Она считает, что шоу стало слишком политизированным и даже не захотела его обсуждать.

Реклама

«Мне кажется, что это уже давно не песенный конкурс, и все это уже немного вышло за рамки. <…> Но, скажем так, конкурс на любителя», — заявила Караулова.

Телеведущая Ксения Бородина назвала Евровидение-2024 парадом фриков. Она уверена, что швейцарский музыкант Nemo одержал победу только благодаря своему неординарному внешнему виду.

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что политика стала ключевой проблемой Евровидения в 2024 году. Он считает, что у поклонников вскоре пропадет интерес к песенному конкурсу.