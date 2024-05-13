«Поле боевых действий». Продюсер назвал главную проблему Евровидения | 360°

Культура 13 мая 2024, 11:09 «Поле боевых действий». Продюсер назвал главную проблему Евровидения Продюсер Бабичев заявил, что политика сильно испортила Евровидение Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Читать 360 в

Политика стала ключевой проблемой Евровидения в этом году. По этой причине вскоре у публики может пропасть интерес к конкурсу, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.

«Чем больше организаторы будут заигрываться в политику, тем хуже будет для конкурса. Они могут просто уничтожить идею, из-за чего проект провалится», — сказал он.

Реклама

По словам Бабичева, нужно исключить все политические аспекты, иначе конфликты продолжатся. Он пояснил, что в этом году впервые за всю историю конкурса между собой разругались фанаты, артисты и журналисты.

«Я сам был на Евровидении ранее и могу сказать, что все приезжали туда как на праздник. Сейчас это больше похоже на поле боевых действий», — добавил Бабичев.

Победитель Евровидения-2024, швейцарский певец Немо Меттлер, выступающий под псевдонимом Nemo, разбил хрустальный микрофон о сцену после награждения. Награду он повредил случайно.