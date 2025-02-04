«Выполняла, что я прошу». Игорь Николаев сделал неожиданное признание о союзе с Королевой

Эстрадные исполнители Игорь Николаев и Наташа Королева развелись более 20 лет назад, и с тех пор мало говорят о прошлом. Недавно в интервью Борису Корчевникову в эфире шоу «Судьба человека» народный артист России рассказал о творческом и личном союзе с Королевой.

Когда Николаев писал песню «Дельфин и русалка», он уже был в отношениях с молодой артисткой. Песня вышла в 1992 году. Николаев признался, что работать с певицей было легко.

«Я знал, что я хочу. Она выполняла то, что я прошу. Как исполнитель она очень была послушная, комфортная, и все было хорошо на студии», — поделился артист.

Они проводили вместе много времени, сблизились, а потом поженились. Вместе они прожили около десяти лет. Разводились без скандалов, но после расставания Николаев и Королева долго не общались, хотя часто выходили на сцену с общими хитами. У обоих сложились новые семьи, уже взрослые дети. Николаев отметил, что от совместной жизни остались только положительные эмоции.

«Во-первых, песни остались, они не умерли. Личная жизнь — это совершенно другая история, но песни живут своей жизнью, они остались в памяти у людей», — подчеркнул исполнитель.