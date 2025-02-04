Сегодня 02:26 «Жена выжала все соки». Что скрыто за отношениями Игоря Николаева и «уральской авантюристки» Проскуряковой 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / Global Look Press Интересное

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Певец Игорь Николаев взял в жены Юлию Проскурякову около 15 лет назад. Жена моложе знаменитого композитора на 23 года, и в Сети регулярно появляются слухи об отношениях звездной пары. Фанаты музыканта считают, что «уральская авантюристка выжала из пожилого мужа все соки». Так ли это на самом деле — в материале 360.ru.

Для Николаева брак с Юлией Проскуряковой уже третий. Большая разница в возрасте супругов не раз вызывала критику поклонников. Сама Юлия в интервью признавалась, что слышала, как люди говорили — «она выжала из пожилого мужа все». Фраза серьезно задела и обидела жену композитора. Брак с Королевой распался после измены Впрочем фанаты критиковали Игоря Николаева за выбор спутниц и раньше. Наташа Королева познакомилась с композитором, когда ей было всего 16 лет, ему же исполнилось 29. Брак заключили уже после совершеннолетия певицы. История в свое время стала одной из самых обсуждаемых в России — дуэт артистов стал своего рода символом романтического союза. Молодая певица, считали поклонники при этом, стремилась к безусловному лидерству в паре. Конфликты в семье происходили все чаще. «Мы оба пытались доминировать. Это не могло закончиться хорошо», — рассказывала Наташа Королева спустя годы. Отношения знаменитой пары длились до 2001 года. Певица в беседе с «Газетой.ru» рассказывала, что главной причиной разрыва стала измена Николаева. Талантливая уралочка Проскурякова Родившаяся в Екатеринбурге Юлия Проскурякова занималась творчеством с детства. Талантливая артистка участвовала в «Музыкальном ринге», программах «Стань звездой» и «Народный артист». Забавная деталь — свой первый диплом с отличием еще на детском конкурсе самодеятельности Юлия получила, спев песню Игоря Николаева «Фотография 9×12».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / Global Look Press

Судьбоносную встречу устроила подруга С Игорем Николаевым Юлия Проскурякова познакомилась в далеком 2005 году. Она пошла на концерт певца, притом не подозревала, что Николаев — автор многих ее любимых песен. Об этом уже позднее артистка рассказала в беседе с Tele.ru. В том же интервью Проскурякова раскрыла, что спеть Николаеву уговорила ее подруга. Юлия поймала композитора у входа в екатеринбургский дворец молодежи и сумела впечатлить артиста. Роман же завязался только спустя полгода и уже в Москве. Странные ухаживания композитора Игоря Николаева Отношения с Игорем Николаевым у Юлии развивались постепенно. По ее словам, композитор ухаживал «странно» и какое-то время певице казалось, что с ней играют. «Искра между нами пробежала не сразу. И прошло достаточно много времени, чтобы мы поняли, что это любовь», — вспоминала Юлия Проскурякова.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / Global Look Press

Ревность Игоря Николаева и разница в возрасте По словам артистки, в самом начале отношений композитор не только очень ревновал ее, но и устраивал проверки. Приезжал без предупреждения в кафе, где та встречалась с подругой, притом проделал это несколько раз. Почти все друзья Юлии были намного моложе артиста — ее бывшие однокурсники, многие из которых живут в Москве. Как поясняла Проскурякова, она понимала поведение композитора и не обижалась. Семейное счастье Игоря Николаева под прицелом критики В сентябре 2010 года Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали мужем и женой, что только подстегнуло критиков. Уральскую певицу постоянно сравнивали с Наташей Королевой, поклонники вновь и вновь указывали на существенную, в 23 года, разницу в возрасте пары. Несмотря на все испытания, супруги смогли не только сохранить, но и укрепить свои отношения. Общественное мнение, далекое от объективного, пыталось приписать успех брака исключительно удачному стечению обстоятельств. Но спустя шесть лет у пары появилась общая дочь, после чего самые упертые критики признали — брак Игоря Николаева и Юлии построен на настоящей любви. Сердечный приступ Игоря Николаева И все же домыслы и слухи продолжали сопровождать супругов. Споры поклонников поутихли в феврале 2023 года — Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Юлия Проскурякова ни на шаг не отходила от знаменитого мужа. Она же, как писала газета РБК, поддерживала композитора, когда он впервые вышел на сцену после инфаркта.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / Global Look Press

«Ну испугались мы и вызвали скорую, ничего в этом нет сверхъестественного… Но вы же просто замучили скорую, врачей, близких, Игоря, семью, маму, организаторов концертов, что за массовая истерия по этому вопросу и для чего она», — срывалась Юлия на сплетни фанатов. Слухи о разводе В январе прошлого года всего одна публикация Проскуряковой вызвала в Сети новые слухи о разводе звездной пары. Жена знаменитого артиста показала снимок дома, где нет семейного портрета. В комментариях люди начали активно интересоваться ситуацией, после чего Юлия заверила, что в отношениях все в порядке, портрет же просто висит в московской квартире пары.