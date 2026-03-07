Вынесла 40 полотен. Дочь Талызиной обвинили в поразительном цинизме

Хаирову обвинили в незаконном присвоении картин ее отца на 30 миллионов рублей

Дочь актрисы Валентины Талызиной Ксения Хаирова могла неправомерно вынести десятки картин своего отца, знаменитого художника Леонида Непомнящего. Спор вышел в публичную плоскость на программе «Пусть говорят» .

Организаторы пригласили в эфир Ксению Хаирову и Варвару Нещерет, младшую дочь Непомнящего от второго его брака. Теперь женщины ведут спор из-за наследства.

Нещерет обвинила сводную сестру в том, что та вывезла из мастерской отца около 40 полотен. Общая стоимость такой коллекции может превышать 30 миллионов рублей.

Хаирова признала, что действительно забрала работы Непомнящего, однако сделала это еще при его жизни. Также женщина считает, что имеет полное право на наследство Непомнящего.

Ее мать, артистка Валентина Талызина, все свое имущество завещала дочери Ксении Хаировой, Анастасии.

Юристы допустили, что Хаирова все же могла действовать неправомерно. Проблема в том, что Непомнящий тоже оставлял завещание — его содержание еще не раскрывали.

Валентина Талызина умерла летом 2025 года.