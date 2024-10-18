Вымазанная грязью Орбакайте показала фото из отпуска в Новой Зеландии

Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram*новые фотографии из своего недавнего путешествия. На этот раз она и ее супруг Михаил Земцов отправились в Новую Зеландию.

«Всегда здорово и интересно открывать для себя новые места», — написала она

На одном из снимков супруги наслаждались грязевыми процедурами. Артистка была в черном купальнике, в кепке и темных очках. Ее спутник — с голым торсом. Оба оказались перемазаны грязью, но очень довольные.

Супруги совершили путешествие по самым живописным, в том числе побывали на озере Роторуа на острове Северный. Оно славится своим необычным цветом — желто-зеленым из-за серы.

Ранее Орбакайте простилась с зрителями в России, она пообещала им «встретиться в лучшей жизни». Концерты она отменила, даже не выступила в Кремлевском дворце 9 марта. Однако через время артистка тайно спела с Киркоровым и Руссо на корпоративе в Дубае.



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